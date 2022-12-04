В Магадане восьмилетний мальчик погиб после схода снега с крыши детсада

В Магадане восьмилетний мальчик погиб после схода снега с крыши детского сада. Об этом говорится в заявлении регионального СУ СК РФ.

Работа спасателей на месте падения снега с крыши детсада в Магадане. Видео © СУ СК РФ по Магаданской области

"4 декабря 2022 года около 16:00 [по местному времени] с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошёл сход снеголедовой массы на играющего возле стены здания мальчика 2014 года рождения. В результате ребёнок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", — сказано в сообщении.







Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Стоит отметить, что на место происшествия оперативно выехали криминалисты, которые провели осмотр. Сейчас допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза. При этом ход расследования дела поставлен на контроль руководителя Следственного управления.

Специалисты также дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за очистку зданий. По данным телеграм-канала "Магадан. ЧП", мальчик, играя с друзьями, перелез через забор в хозяйственный двор детсада, где на крыше было много снега. Стоит отметить, что трагедия произошла через несколько минут после обхода территории сторожем.