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4 декабря, 10:35

Боец ММА Минеев приостановил спортивную карьеру перед отправкой в зону СВО

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев приостанавливает спортивную карьеру. Об это он сам сообщил ТАСС.

"Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу", — заявил Минеев.

Сейчас спортсмен готовится к отправке в зону специальной военной операции в качестве добровольца. В ближайшее время он пройдёт дополнительную подготовку в учебной части, где, по собственному признанию, сможет вспомнить навыки и обучиться чему-то новому.

Минеев победил Родригеса перед отправкой в зону спецоперации

Минеев победил Родригеса перед отправкой в зону спецоперации

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Артур Белкин

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