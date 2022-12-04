Боец ММА Минеев приостановил спортивную карьеру перед отправкой в зону СВО

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев приостанавливает спортивную карьеру. Об это он сам сообщил ТАСС.

"Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу", — заявил Минеев.

Сейчас спортсмен готовится к отправке в зону специальной военной операции в качестве добровольца. В ближайшее время он пройдёт дополнительную подготовку в учебной части, где, по собственному признанию, сможет вспомнить навыки и обучиться чему-то новому.