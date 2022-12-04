Врач объяснила, почему не стоит бояться антидепрессантов

Антидепрессанты помогают организму восстановить жизненно необходимые функции. Приём препаратов такой группы крайне необходим людям, которые не могут самостоятельно справиться в том числе с расстройствами настроения. И это нельзя игнорировать, рассказала в беседе с Лайфом врач-невролог клиники "Медси" на Полетаева Ирина Григорян.

По её словам, антидепрессанты — это препараты, направленные на восстановление настроения, снижение апатии, урегулирование цикла сна и бодрствование. Многие ошибочно думаю, что эти лекарственные средства являются наркотиком. Расстройства настроения и по сей день в некоторых кругах считается чем-то ужасным, поэтому из-за давления общества люди с депрессией и сильной тревогой скрываются, боятся обращаться к специалистам, накапливая в себе переживания.

"Стоит понимать то, что так называемая психосоматика, перерастает в просто "соматику", то есть органные нарушения, и нужно успеть не дать этому ход! Кто-то может справиться сам, кто-то с психологом за пару занятий, но есть люди, которым сложно справиться и нужна лекарственная поддержка", — объяснила Григорян.

Кроме того, антидепрессанты также помогают и при раздражённом кишечнике, тревоге и сильной боли. Учёные продолжают совершенствовать препараты данной группы. И хотя такие лекарства первого поколения имели множество побочек, отметила врач, сегодня же существует их огромное количество для определённых групп расстройств.

Принимать всю жизнь такие препараты не нужно, только по мере наличия причины. Однако, добавила Григорян, нужно понимать, что антидепрессанты действуют индивидуально, поэтому перед началом курса следует обязательно проконсультироваться с врачом.

"Помните! Антидепрессанты — не наркотики! Специалист на приёме сможет вам подобрать максимально эффективные, но не вредящие организму, ведь это самое главное при подборе данной терапии", — заключила специалист.