Праздничную "Ёлку Мира" установили в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Северной столице. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", новогоднюю красавицу украсили игрушками, которые смастерили на Международном конкурсе "Создай экспонат для Эрмитажа" победители прошлых лет.

В Главном штабе Эрмитажа установили "Ёлку Мира" с игрушками от авторов из разных стран. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В текущем году конкурс проходит уже в шестой раз, участникам предлагается создать игрушки на тему традиций народов России и мира. Оценивать работы будет профессиональное жюри, в состав которого войдёт и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. На данный момент организаторам конкурса прислали уже около двух тысяч игрушек, но только 100 из них украсят ёлку в фойе Эрмитажного театра. Приём заявок открыт до 7 декабря.

"Традиция украшать ёлки игрушками уходит в века. Хозяева дворца, естественно, ставили ёлки и украшали их рукодельными игрушками. И вот мы возрождали эту традицию. Причём этот конкурс не только для Петербурга, не только для нашей страны. Он стал международным", — отметила начальник службы развития Государственного Эрмитажа Екатерина Сираканян.