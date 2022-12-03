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3 декабря, 02:36

На Москве-реке нашли вмёрзшее в лёд тело женщины

Спасатели обнаружили и извлекли вмёрзшее в лёд на Москве-реке тело женщины. Оно находилось в семи-восьми метрах от берега, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, женщина провалилась под воду рядом с улицей Василия Ботылёва в Западном административном округе Москвы. Тело нашли во время очередной проверки. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водные объекты, поскольку сильные морозы держатся в столичном регионе не так долго и лёд на реках ещё не встал.

Личность погибшей женщины и причины смерти пока не установили. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

В Москве прохожие спасли мальчиков, провалившихся под лёд на Большом Графском пруду

В Москве прохожие спасли мальчиков, провалившихся под лёд на Большом Графском пруду

Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик и 56-летний мужчина провалились под лёд, катаясь на коньках на одном из карьеров в Иркутской области, оба погибли на месте. ЧП произошло в микрорайоне Цементный города Ангарска.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Дичь
  • Происшествия
  • Москва

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