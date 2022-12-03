На Москве-реке нашли вмёрзшее в лёд тело женщины

Спасатели обнаружили и извлекли вмёрзшее в лёд на Москве-реке тело женщины. Оно находилось в семи-восьми метрах от берега, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, женщина провалилась под воду рядом с улицей Василия Ботылёва в Западном административном округе Москвы. Тело нашли во время очередной проверки. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водные объекты, поскольку сильные морозы держатся в столичном регионе не так долго и лёд на реках ещё не встал.

Личность погибшей женщины и причины смерти пока не установили. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.