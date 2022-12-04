Сотрудник сборной Германии оскорбил менеджера стадиона ЧМ-2022 из-за того, что она из РФ

Сотрудник сборной Германии по футболу позволил себе оскорбления в адрес менеджера стадиона "Эль-Байт" на чемпионате мира в Катаре только из-за того, что она является представительницей России. Подробности истории сообщает "Спорт-Экспресс".

Неприятный инцидент произошёл 27 ноября после матча Испания – Германия. Согласно правилам турнира, сразу после игры футболистам разрешается увидеться со своими родными, однако для этого необходимо обеспечить выход всех болельщиков с территории стадиона. Немцы же хотели как можно скорее встретиться с близкими, но менеджер заметила, что пока придётся немного подождать. В ответ на это представитель сборной Германии спросил девушку, откуда она, а услышав фразу "Из России", сказал: "Тогда всё ясно", — и оскорбил менеджера.

Примечательно, что видевшие это другие работники стадиона уже в следующем матче немецкой сборной болели против неё и не скрывали своей радости, когда бундестим не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира.