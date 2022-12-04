Под Челябинском неравнодушные люди спасли выброшенных щенков, едва не замёрзших насмерть

В городе Сатке Челябинской области шестерых щенков спасли от гибели. Неизвестный пытался их утопить, выкинув с моста, но не добросил до воды — малыши упали на бетонную опору с шестиметровой высоты и выжили. Их жалобное скуление услышали прохожие, они и вызвали подмогу.

Спасательная операция по спасению шестерых щенят в Челябинской области. Видео © LIFE

Спасать животных отважились местный волонтёр и координатор благотворительного фонда "Открытое сердце" Элина Скобочкина и её муж. В беседе с Лайфом женщина рассказала, что узнала о случившемся от местного охранника. Самым сложным для них было залезть на опору, высота которой составляет около трёх метров. Когда муж Скобочкиной всё же добрался до щенков, он заметил, что малыши почти превратились в ледышки. Сколько они лежали в ожидании помощи, неизвестно.

"Двое были как полено. Мы думали, что они погибли. Я смотрю: они чуть-чуть дышат. Раскочегарили их, они ожили. Сейчас всё хорошо, кушают. Я ездила их проверяла. Там двое, которые самые плохие, они на данный момент самые шустрые, бутылку отбирают с молоком", — рассказала волонтёр.

Как щенки живут сейчас. Видео © LIFE

По словам Скобочкиной, сейчас щенята живут в приюте и ждут, когда их заберут. Причём у двух из них уже появились возможные хозяева.