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4 декабря, 11:33

Число погибших на побережье в Дагестане тюленей увеличилось до 1,7 тысячи

Число обнаруженных на берегу Каспийского моря в Дагестане мёртвых тюленей выросло с 700 до 1700. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

"За несколько дней было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Гапизова, животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти нет, как и остатков рыболовных сетей. Специалисты не исключают, что число погибших особей может быть больше. В настоящее время сотрудники природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье.

Названа основная версия массовой гибели тюленей на побережье в Дагестане

Названа основная версия массовой гибели тюленей на побережье в Дагестане

Как уже сообщал Лайф, накануне около 700 мёртвых тюленей было обнаружено на берегу Каспийского моря в Дагестане. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак, уточнили в Северо-Кавказском управлении Рыболовства.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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