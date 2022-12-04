Число погибших на побережье в Дагестане тюленей увеличилось до 1,7 тысячи

Число обнаруженных на берегу Каспийского моря в Дагестане мёртвых тюленей выросло с 700 до 1700. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

"За несколько дней было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Гапизова, животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти нет, как и остатков рыболовных сетей. Специалисты не исключают, что число погибших особей может быть больше. В настоящее время сотрудники природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье.