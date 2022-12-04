Число погибших на побережье в Дагестане тюленей увеличилось до 1,7 тысячи
Число обнаруженных на берегу Каспийского моря в Дагестане мёртвых тюленей выросло с 700 до 1700. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.
"За несколько дней было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы", — приводит РИА "Новости" его слова.
По словам Гапизова, животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти нет, как и остатков рыболовных сетей. Специалисты не исключают, что число погибших особей может быть больше. В настоящее время сотрудники природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье.
Как уже сообщал Лайф, накануне около 700 мёртвых тюленей было обнаружено на берегу Каспийского моря в Дагестане. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак, уточнили в Северо-Кавказском управлении Рыболовства.
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