В Воронеже шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками
В результате ДТП с двумя автомобилями в центре Воронежа пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
ДТП с двумя автомобилями в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области
Авария произошла утром 4 декабря. По данным полиции, на улице Вавилова столкнулись автомобили Toyota Avensis и Nissan Liberty.
"В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек", — указали в полиции.
Повреждённый автомобиль в результате ДТП в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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Telegram / Полиция Воронежской области