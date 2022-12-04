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4 декабря, 11:59

В Воронеже шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

В результате ДТП с двумя автомобилями в центре Воронежа пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

ДТП с двумя автомобилями в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

ДТП с двумя автомобилями в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Авария произошла утром 4 декабря. По данным полиции, на улице Вавилова столкнулись автомобили Toyota Avensis и Nissan Liberty.

"В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек", указали в полиции.

Повреждённый автомобиль в результате ДТП в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Повреждённый автомобиль в результате ДТП в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Лайф писал о том, что СК и прокуратура начали проверку после ДТП с автобусом, который влетел в столб в Саратове.

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Telegram / Полиция Воронежской области

Илья Суриков

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