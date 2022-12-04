В Воронеже шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

В результате ДТП с двумя автомобилями в центре Воронежа пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

ДТП с двумя автомобилями в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Авария произошла утром 4 декабря. По данным полиции, на улице Вавилова столкнулись автомобили Toyota Avensis и Nissan Liberty.

"В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек", — указали в полиции.

Повреждённый автомобиль в результате ДТП в Воронеже. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.