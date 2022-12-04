Военные РФ отбили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные в течение прошедших суток отбили все атаки украинских бойцов на Краснолиманском направлении, противник в результате потерял более 80 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу", — сказал он.

Конашенков отметил, что военные РФ нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества и сорвали атаку двух штурмовых групп ВСУ в районе Кременной в ЛНР. На данном направлении противник также лишился одного танка, боевой машины пехоты и бронеавтомобиля.