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Опубликовано 4 декабря 2022, 11:58

Военные РФ отбили все атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные в течение прошедших суток отбили все атаки украинских бойцов на Краснолиманском направлении, противник в результате потерял более 80 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу", — сказал он.

Конашенков отметил, что военные РФ нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества и сорвали атаку двух штурмовых групп ВСУ в районе Кременной в ЛНР. На данном направлении противник также лишился одного танка, боевой машины пехоты и бронеавтомобиля.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска. За сутки российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин.

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ТАСС / Савицкий Вадим

Варвара Романова
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