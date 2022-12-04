Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные пресекли попытки атаки бойцов ВСУ в районе села Ягодное Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населённого пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Ягодное Харьковской области", — заявил Конашенков.

Всего ВС РФ уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, два пикапа и два автомобиля.