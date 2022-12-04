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4 декабря, 12:08

Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные пресекли попытки атаки бойцов ВСУ в районе села Ягодное Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населённого пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Ягодное Харьковской области", — заявил Конашенков.

Всего ВС РФ уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, два пикапа и два автомобиля.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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