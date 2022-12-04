Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ пресекли попытку атаки украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении <...> в районе населённого пункта Новосёловское сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка в Луганской Народной Республике", — отметил он.
По словам Конашенкова, этого удалось достичь с помощью ударов армейской авиации, огня артиллерии, танков и тяжёлых огнемётных систем по позициям украинских военных.
Ранее Лайф писал, что российские военные в течение прошедших суток отбили все атаки украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Противник в результате потерял более 80 солдат убитыми и ранеными.
ТАСС / Рогулин Дмитрий