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Опубликовано 4 декабря 2022, 12:06

Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ пресекли попытку атаки украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении <...> в районе населённого пункта Новосёловское сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка в Луганской Народной Республике", — отметил он.

По словам Конашенкова, этого удалось достичь с помощью ударов армейской авиации, огня артиллерии, танков и тяжёлых огнемётных систем по позициям украинских военных.

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Ранее Лайф писал, что российские военные в течение прошедших суток отбили все атаки украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Противник в результате потерял более 80 солдат убитыми и ранеными.

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ТАСС / Рогулин Дмитрий

Никита Осипов
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