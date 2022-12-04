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4 декабря, 12:03

Российские войска уничтожили пункт дислокации украинского нацформирования в ДНР

Российские военные за минувшие сутки уничтожили пункт временной дислокации украинских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Диброва поражён пункт временной дислокации украинского националистического формирования", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе Артёмовска. Так, за минувшие сутки наши бойцы уничтожили более 50 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин противника.

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Freepik

Наталья Исакова

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