Российские войска уничтожили пункт дислокации украинского нацформирования в ДНР

Российские военные за минувшие сутки уничтожили пункт временной дислокации украинских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Диброва поражён пункт временной дислокации украинского националистического формирования", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе Артёмовска. Так, за минувшие сутки наши бойцы уничтожили более 50 бойцов ВСУ, а также шесть боевых бронированных машин противника.