Российские войска уничтожили нефтебазу, топливом с которой снабжалась техника ВСУ
В Харьковской области российские военные ликвидировали нефтебазу, топливом с которой снабжалась техника группировки ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", — указал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные в течение суток отбили все атаки украинских бойцов на Краснолиманском направлении, противник в результате потерял более 80 солдат убитыми и ранеными.
ТАСС / Гердо Владимир