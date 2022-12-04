В Харьковской области российские военные ликвидировали нефтебазу, топливом с которой снабжалась техника группировки ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", — указал он.