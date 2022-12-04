"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 12:07

Российские войска уничтожили нефтебазу, с которой топливом снабжалась техника ВСУ

В Харьковской области российские военные ликвидировали нефтебазу, с которой снабжалась топливом техника группировки ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", — указал он.

Минобороны: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска

Минобороны: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные в течение суток отбили все атаки украинских бойцов на Краснолиманском направлении, противник в результате потерял более 80 солдат убитыми и ранеными.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров