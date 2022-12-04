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Регион
Опубликовано 4 декабря 2022, 12:07
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Российские войска уничтожили нефтебазу, топливом с которой снабжалась техника ВСУ

В Харьковской области российские военные ликвидировали нефтебазу, топливом с которой снабжалась техника группировки ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", — указал он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные в течение суток отбили все атаки украинских бойцов на Краснолиманском направлении, противник в результате потерял более 80 солдат убитыми и ранеными.

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ТАСС / Гердо Владимир

Илья Суриков
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