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4 декабря, 12:14

На севере Сирии задержали финансиста ИГИЛ

Anadolu: Полиция Турции задержала в Сирии ответственного за финансовые операции в ИГИЛ

В ходе операции на севере Сирии сотрудники правоохранительных органов Турции задержали "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации ИГИЛ*) за финансовые операции. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД республики.

  • Задержанные террористы в Сирии. Фото © МВД Турции
    Задержанные террористы в Сирии. Фото © МВД Турции
  • Схрон задержанных в Сирии террористов. Фото © МВД Турции
    Схрон задержанных в Сирии террористов. Фото © МВД Турции

Задержанные террористы в Сирии. Фото © МВД Турции

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"В результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДАИШ и пять террористов PПK (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции. — Прим. Лайфа). В числе схваченных террористов — "ответственный" ДАИШ за финансовые операции", — говорится в публикации.

Террористы занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а ещё подготовкой атак. Кроме того, правоохранители в ходе обыска по адресам проживания подозреваемых изъяли десять килограммов самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы оружейной гильзы.

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Ранее Ираку выдали внучатого племянника казнённого Саддама Хусейна. Абдалла Сабауи обвиняется в причастности к расправе над иракскими курсантами в 2014 году в городе Тикрит. Это преступление совершили террористы из группировки ИГИЛ, захватившие военную базу с 1700 курсантами.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

МВД Турции

Светлана Оперук

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