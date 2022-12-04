На севере Сирии задержали финансиста ИГИЛ

В ходе операции на севере Сирии сотрудники правоохранительных органов Турции задержали "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации ИГИЛ*) за финансовые операции. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД республики.





"В результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДАИШ и пять террористов PПK (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции. — Прим. Лайфа). В числе схваченных террористов — "ответственный" ДАИШ за финансовые операции", — говорится в публикации.

Террористы занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а ещё подготовкой атак. Кроме того, правоохранители в ходе обыска по адресам проживания подозреваемых изъяли десять килограммов самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы оружейной гильзы.

Ранее Ираку выдали внучатого племянника казнённого Саддама Хусейна. Абдалла Сабауи обвиняется в причастности к расправе над иракскими курсантами в 2014 году в городе Тикрит. Это преступление совершили террористы из группировки ИГИЛ, захватившие военную базу с 1700 курсантами.