ВСУ потеряли до 40 военных в ходе безуспешных атак в ДНР

Вооружённые силы Украины предприняли неудачные попытки в ДНР прорваться в населённые пункты Павловка и Шевченко, но в результате потеряли военных. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва в населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике. В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнём артиллерии", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, украинские военные также попытались атаковать в направлении населённого пункта Шевченко. Однако штурмовая авиация и российская артиллерия нанесли удары, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции со значительными потерями. Всего за минувшие сутки украинская армия на этом направлении лишилась до 40 бойцов убитыми, одной боевой машины пехоты и трёх пикапов.