Путин на следующей неделе выступит в Кремле, слетает в Бишкек и проведёт совещание с СБ

Российский лидер Владимир Путин на предстоящей неделе выступит в Кремле на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, также говорится, что на следующей неделе президент проведёт совещание с членами Совета безопасности страны и посетит Бишкек, где примет участие в саммите Евразийского экономического союза. Кроме того, Путин проведёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также примет участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Мывместе".