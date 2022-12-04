ТАСС: Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущий план добычи нефти
На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ министры рекомендовали странам объединения придерживаться плана по увеличению добычи нефти на 0,4 млн барр./сут., который был принят в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что министры государств провели встречу в полном составе. В комитет входят 23 страны, участвующие в соглашении.
Ранее Лайф писал о том, что введение потолка цен на российскую нефть может повлиять на логистику и взаимоотношения между странами. Об этом заявил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.
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