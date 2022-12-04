ТАСС: Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущий план добычи нефти

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ министры рекомендовали странам объединения придерживаться плана по увеличению добычи нефти на 0,4 млн барр./сут., который был принят в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что министры государств провели встречу в полном составе. В комитет входят 23 страны, участвующие в соглашении.