Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село и хутор в Курской области
Вооружённые силы Украины 4 декабря обстреляли село Гуево Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"ВСУ обстреляли сегодня село Гуево Суджанского района. Зафиксировано не менее 15 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Он попросил сохранять спокойствие и заявил, что это российские военные ведут огонь по целям, выявленным на сопредельной территории.
Старовойт добавил, что под обстрел ВСУ попал и хутор Кучерово Беловского района. Зафиксировано не менее 10 прилётов. Обошлось без пострадавших.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные предотвратили попытки ВСУ изменить положение войск на Донецком направлении. В результате нанесённого ВС России огневого удара было ликвидировано до 60 украинских военнослужащих.
ТАСС / Тришин Николай