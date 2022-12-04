Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село и хутор в Курской области

Вооружённые силы Украины 4 декабря обстреляли село Гуево Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ обстреляли сегодня село Гуево Суджанского района. Зафиксировано не менее 15 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Он попросил сохранять спокойствие и заявил, что это российские военные ведут огонь по целям, выявленным на сопредельной территории.

Старовойт добавил, что под обстрел ВСУ попал и хутор Кучерово Беловского района. Зафиксировано не менее 10 прилётов. Обошлось без пострадавших.