Двое маленьких детей попали в реанимацию после ДТП в Красноярске

В результате ДТП с участием двух автомобилей Honda в Советском районе Красноярска двое детей попали в реанимацию, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Предварительно, сегодня около 14:00 (10:00 мск) на перекрёстке в районе улицы Рокоссовского, 20 произошло столкновение двух автомобилей Honda. В одном из автомобилей пострадали двое малолетних детей — шести месяцев и трёх лет. Дети находятся в реанимации", — говорится в публикации ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей решил проехать перекрёсток на красный свет и врезался в другой, в салоне которого находились маленькие дети и двое взрослых. Также можно заметить, что один из детей выпал из салона машины. По словам правоохранителей, в момент аварии на руках матери находился 6-месячный ребёнок, а трёхлетний сидел в детском кресле, однако не был пристёгнут.