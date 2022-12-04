Психолог рассказала, как научиться противостоять болезням, которые вызваны стрессом

Длительное состояние стресса может привести к развитию серьёзных проблем со здоровьем. О том, как "прокачать" психику, чтобы противостоять болезням, которые вызваны нервными потрясениями, Лайфу рассказала психолог Елена Ярикова.

По её словам, в зависимости от длительности воздействия выделяют кратковременный и длительный стресс. Оба состояния оказывают разное влияние на здоровье человека. Так, если в первом случае ситуация зачастую налаживается сама собой, то долгие эмоциональные переживания в скором времени выражаются в виде головной боли, мышечных зажимов, кожных заболеваний, а также проблем с ЖКТ.

"Каждый реагирует на проблему по-разному: кто-то ищет пути выхода из сложившейся ситуации, а кто-то сразу впадает в панику. Кто-то принимает удары судьбы за новые возможности, а кто-то считает это поражением. Чем подготовленнее человек к неожиданным поворотам судьбы, тем легче встречает сложности в своей жизни. И тем меньше это отражается на его психическом и эмоциональном состоянии", — отметила специалист.

В первую очередь Ярикова рекомендует научиться позитивно мыслить. Кто бы что ни говорил, но жизнерадостные люди реже впадают в депрессию, лучше справляются с эмоциональными потрясениями и сопротивляются болезням, что подтверждено научными исследованиями. Также наша собеседница советует не забывать о физическом состоянии. Спорт, по её словам, не только укрепляет мышцы и тело, но и позитивно влияет на душевное состояние. И это вовсе не означает, что нужно доводить себя до изнеможения тренировками, в жизни всегда должно быть место ещё и отдыху.

"Позвольте себе отдыхать и хотя бы иногда отводить время на то, чтобы проводить его так, как этого хотите вы. И не забывайте о своём теле: чем лучше вы будете заботиться о здоровье своего тела, тем дольше оно будет вам платить отсутствием болезней и разного рода боли", — резюмировала психолог.