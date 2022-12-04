8 признаков, которые отличают по-настоящему уверенного в себе мужчину

Каждый мужчина сам определяет, как идти к успеху. Но для того, чтобы справиться с препятствиями на пути к желаемому результату, необходимо обладать определёнными качествами и навыками. У каждого ли они есть? Посмотрев по сторонам, можно понять, что каждый второй представитель сильного пола считает себя уверенным. Отличить притворяющихся самозванцев от успешных мужчин поможет наличие следующих особенностей.

Умение правильно распоряжаться деньгами

Что сначала пытаются подделать неуверенные в себе личности, желающие казаться в глазах других успешными и крутыми? Внешний вид. Такие мужчины покупают одежду только дорогих и именитых марок, показывая превосходство и мнимые достижения. То же самое и с автомобилями, техникой и аксессуарами. Но в большинстве случаев подобными способами самоутверждения пользуются не самые сильные личности. Уверенный мужчина не почувствует себя хуже в рубашке за две тысячи рублей, а не двадцать. Ему не слишком важна марка техники, главное — выполняемые ею функции. Это не значит, что миллионеры и бизнесмены не любят красивые и дорогие вещи. Просто уверенные в себе личности относятся к богатству иначе.

Жизнерадостность

Мужчина, который знает, на что способен, и не боится ошибок, не станет жаловаться и ныть. По-настоящему уверенные в себе представители сильного пола излучают позитив и жизнерадостность. У них не так уж и много поводов для грусти, ведь эти личности сами управляют настроением. Успешные люди не видят смысла сетовать на судьбу, потому что самостоятельно её строят. В компании уверенного мужчины всегда приятно находиться: он подбодрит, когда это необходимо, и даст ненавязчивый совет. А вот неуверенный парень захочет научить собеседника уму-разуму, навязывая своё мнение.

Надёжность

На уверенного мужчину можно положиться, потому что он уважает себя и людей вокруг. Фото © Shutterstock

Сказал — сделал. Надёжный мужчина не станет искать повод, чтобы забыть свои слова или данное обещание. Ему также не нужно об этом напоминать. И это можно назвать ещё одной отличительной чертой по-настоящему уверенных в себе парней. Такой партнёр по бизнесу или возлюбленный не станет раскрывать чужих тайн и всегда окажется рядом в трудную минуту. На него можно положиться, потому что человек уважает себя и людей вокруг.

Мужчина не боится трудностей

Бесстрашие перед трудностями тоже подделать не получится. В то время как самозванец под предлогом слишком сложных препятствий откажется от задуманного, уверенный в себе мужчина воспримет это как проверку на прочность. Разумно, но с азартом подойдёт к любой трудной ситуации, чтобы продемонстрировать потенциал. Перспектива провала такого человека не пугает, а лишь добавляет стимула, чтобы задуманное получилось.

Молодой человек учится на ошибках

В то время как неудачники сокрушаются из-за допущенной ошибки, по-настоящему уверенные в себе мужчины делают выводы. Фото © Shutterstock

Пока неудачники сокрушаются из-за допущенной ошибки, критикуя себя и убивая не такую уж высокую самооценку, по-настоящему уверенные в себе мужчины делают выводы. Ведь они знают несколько простых истин: на ошибках учатся, допускать их — нормально, ведь жизнь — естественный процесс. Поэтому ещё одной отличительной чертой станет отношение партнёра к провалам. Даже если человек попытается сыграть равнодушие, по его выражению лица и взгляду будут видны искренние эмоции и мысли на этот счёт.

Парень умеет сочувствовать и сопереживать

Однажды кто-то сказал, что мальчики не плачут и вообще не показывают эмоций. И большинство самих представителей сильной половины человечества поверили этому умнику. Но посмотрите турецкие или корейские сериалы, индийское кино — вам покажут главных героев, периодически роняющих горькие слёзы. Лишь неуверенные в себе личности столь яркое выражение чувств посчитают слабостью. Потому что уметь сочувствовать и сопереживать может далеко не каждый мужчина. Только по-настоящему уверенные смогут поставить себя на место другого человека, чтобы разделить его горе.

Мужчина умеет достойно принять женские отказы

Уверенный мужчина женский отказ примет с достоинством. Фото © Shutterstock

Отказывают женщины довольно часто и по разным поводам. И именно в этот момент можно определить, уверенный мужчина перед вами или не очень. Тот, у кого с самооценкой явные проблемы, постарается всячески переубедить даму в её решении, может начать умолять или даже угрожать. А вот уверенный женский отказ примет с достоинством. Это выбор спутницы, который он уважает, так что настаивать и заставлять изменить его не будет.

Благородство