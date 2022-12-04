Страны ОПЕК+ решили не менять объёмы добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились сохранить нынешний план по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на два млн баррелей в сутки. Об этом говорится в итоговом коммюнике на сайте организации.

"Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", — говорится в тексте документа.