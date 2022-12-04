Страны ОПЕК+ решили не менять объёмы добычи нефти
Страны ОПЕК+ договорились сохранить нынешний план по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на два млн баррелей в сутки. Об этом говорится в итоговом коммюнике на сайте организации.
"Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", — говорится в тексте документа.
Следующая встреча организации запланирована на 4 июня 2023 года. Однако страны ОПЕК+ подтвердили готовность проводить их в любой момент при необходимости введения дополнительных мер для поддержания баланса спроса и предложения.
Напомним, в октябре страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года.
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