Диетолог рассказала об опасностях чрезмерного употребления кофе в холода

Чтобы согреться в холодное время года, не следует злоупотреблять напитками с высоким содержанием кофеина. Об этом рассказала врач – диетолог-нутрициолог Наталья Нефёдова. Особенно это касается людей с повышенной чувствительностью и страдающих гипертонией.

По словам медика, у некоторых может участиться сердцебиение при переизбытке кофеина в организме. К тому же такой напиток взбодрит лишь на короткое время. Когда эффект закончится, снова будет хотеться спать, рассказала эксперт в беседе с изданием "Кубанские новости".

Увлекаться напитками, содержащими кофеин, не стоит и беременным женщинам. Он может усилить нервозность и ухудшить качество сна. Нефёдова рассказала, что в одной чашке кофе содержится около 95 мг кофеина, а его количество в чае — от 10 до 20 мг. Но эти цифры могут меняться, всё зависит от кружки, из которой пьют напиток.

Вместо кофе и чая диетолог рекомендовала для согревания в холодное время года пить ромашковый чай, чай с мятой или корицей. А если рассматривать что-то более похожее по вкусу на кофе, подойдёт цикорий и какао.