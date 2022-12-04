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4 декабря, 13:33

Диетолог рассказала об опасностях чрезмерного употребления кофе в холода

Диетолог Нефёдова предупредила о последствиях злоупотребления кофеином для гипертоников

Чтобы согреться в холодное время года, не следует злоупотреблять напитками с высоким содержанием кофеина. Об этом рассказала врач – диетолог-нутрициолог Наталья Нефёдова. Особенно это касается людей с повышенной чувствительностью и страдающих гипертонией.

По словам медика, у некоторых может участиться сердцебиение при переизбытке кофеина в организме. К тому же такой напиток взбодрит лишь на короткое время. Когда эффект закончится, снова будет хотеться спать, рассказала эксперт в беседе с изданием "Кубанские новости".

Увлекаться напитками, содержащими кофеин, не стоит и беременным женщинам. Он может усилить нервозность и ухудшить качество сна. Нефёдова рассказала, что в одной чашке кофе содержится около 95 мг кофеина, а его количество в чае — от 10 до 20 мг. Но эти цифры могут меняться, всё зависит от кружки, из которой пьют напиток.

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Вместо кофе и чая диетолог рекомендовала для согревания в холодное время года пить ромашковый чай, чай с мятой или корицей. А если рассматривать что-то более похожее по вкусу на кофе, подойдёт цикорий и какао.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала пить кисель людям с болезнями ЖКТ.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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