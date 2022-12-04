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4 декабря, 13:30

Охранники заставили журналистку под угрозой ареста удалить видео с давкой на ЧМ в Катаре

Сотрудники службы безопасности ЧМ-2022 в Катаре заставили журналистку Daily Mail Кэтрин Бэтт под угрозой ареста удалить с телефона видео с давкой перед матчем группового этапа между сборными Ганы и Уругвая. Об этом сотрудница газеты рассказала в своей статье.

По вине организаторов перед игрой охранники не пускали болельщиков из Ганы на стадион, поэтому и начались беспорядки. Видео с происходящим Бэтт отправила в редакцию, но затем её окружили восемь сотрудников службы безопасности. Они заявили девушке, что она не имеет права снимать видео. Тогда Бэтт объяснила, что является журналистом с аккредитацией СМИ и показала электронное письмо в подтверждение, но в ответ услышала о необходимости наличия распечатанного пропуска.

"Затем мне сообщили, что у меня есть два варианта: либо удалить все видео, которые я сняла, либо отправиться в полицию. Я согласилась удалить видео, но они настаивали на том, что им нужно проверить телефон, мою электронную почту и учётную запись "Вотсапа", чтобы убедиться, что я никому не отправляла видео. Мне удалось быстро стереть сообщения "Вотсапа", которые содержали видеозапись", — рассказала она.

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Ранее сообщалось, что сотрудник сборной Германии оскорбил менеджера стадиона ЧМ-2022 из-за того, что она из РФ. Причём видевшие это другие работники стадиона уже в следующем матче немецкой сборной болели против неё и не скрывали своей радости, когда бундестим не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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