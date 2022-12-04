Сёстры Роналду назвали "уродом" ведущего, который рассказал о нарциссизме футболиста

Сёстры нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма и Катя Авейру решили заступиться за известного брата и в нелицеприятном ключе высказались о ведущем CNN Portugal Луише Виларе, который рассказал о том, что звезда португальцев "страдает нарциссизмом".

"Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый клоун, которому стыдно просто открыть рот…" — написала Катя Авейру в соцсетях.

Её публикацию репостнула себе Элма, которая тоже решила не стесняться в выражениях, назвав ведущего "уродом", и заметила, что до этого она никогда его не видела.