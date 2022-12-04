Гололёд спровоцировал массовое ДТП на трассе под Екатеринбургом

На Серовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются на месте происшествия. Известно, что в аварию попало как минимум 13 автомобилей, включая грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших.

Очевидцы сняли последствия массовой аварии под Екатеринбургом. Видео © VK / Серовский тракт Онлайн

На снятых очевидцами кадрах видно, что некоторые машины вылетели в кювет или на обочину. Причиной массовой аварии, по всей видимости, стал гололёд. К слову, движение на трассе осложняется ещё и снегопадом. В региональном ГИБДД напомнили водителям о необходимости концентрации и сохранения внимания за рулём в сложных погодных условиях.

"Необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. При сильном снегопаде нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность вовремя остановиться и предотвратить ДТП", — говорится в сообщении ведомства.

Повреждённые автомобили в результате массового ДТП под Екатеринбургом. Фото © © VK / Серовский тракт Онлайн