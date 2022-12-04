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4 декабря, 13:40

Гололёд спровоцировал массовое ДТП на трассе под Екатеринбургом

ДТП с участием 13 автомобилей произошло под Екатеринбургом

На Серовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются на месте происшествия. Известно, что в аварию попало как минимум 13 автомобилей, включая грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших.

Очевидцы сняли последствия массовой аварии под Екатеринбургом. Видео © VK / Серовский тракт Онлайн

На снятых очевидцами кадрах видно, что некоторые машины вылетели в кювет или на обочину. Причиной массовой аварии, по всей видимости, стал гололёд. К слову, движение на трассе осложняется ещё и снегопадом. В региональном ГИБДД напомнили водителям о необходимости концентрации и сохранения внимания за рулём в сложных погодных условиях.

"Необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. При сильном снегопаде нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность вовремя остановиться и предотвратить ДТП", — говорится в сообщении ведомства.

Повреждённые автомобили в результате массового ДТП под Екатеринбургом. Фото © © VK / Серовский тракт Онлайн

Повреждённые автомобили в результате массового ДТП под Екатеринбургом. Фото ©

© VK / Серовский тракт Онлайн

В Новгородской области пьяная женщина за рулём авто насмерть сбила 11-летнего ребёнка

В Новгородской области пьяная женщина за рулём авто насмерть сбила 11-летнего ребёнка

А ранее Лайф сообщал, что в Воронеже шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками. Судя по кадрам с места происшествия, после столкновения одна из машин выехала с дороги и врезалась в дерево.

Обложка ©

VK / Серовский тракт Онлайн

Наталья Исакова

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