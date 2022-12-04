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4 декабря, 14:20

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Нижневартовске

При взрыве в многоэтажке на улице Мира в Нижневартовске погибло два человека. Об этом Лайфу рассказали в региональном МЧС.

В жилом доме в Нижневартовске произошёл взрыв. Видео © LIFE

Кроме того, в результате инцидента пострадало 10 человек, пишет "360". По данным телеканала, дом не был газифицирован. Предположительно, взрыв случился из-за использования самогонного аппарата.

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Один подъезд частично обрушился, под завалами могут оставаться люди. Очевидцы сообщили, что взрыв произошёл на втором этаже третьего подъезда. Известно о 52 эвакуированных жителях дома. Как сообщает ТАСС, после произошедшего госпитализировано три человека, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. По данным агентства, под завалами остаются трое.

Ранее Лайф сообщал о том, что во взрыве бытового газа в пятиэтажке города Камызяка Астраханской области обвиняют соседа, который злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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