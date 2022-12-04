Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть по ценовому потолку
Россия не собирается продавать нефть по ценовому потолку, даже если ей придётся сократить добычу. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придётся несколько сократить добычу", — заявил он в интервью "России 24".
Он добавил, что позиция РФ неизменна. Новак считает, что введение потолка цен — это неэффективный инструмент, который противоречит всем правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
Напомним, что власти Евросоюза завершили процедуру принятия решения о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов. Финальным шагом стало опубликование документа в официальном журнале ЕС.
ТАСС / Алеев Егор