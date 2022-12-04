Вашингтон столкнулся с проблемой из-за отказа европейских союзников подчиняться ему
NI: Европейская политика в отношении России и Китая противоречит курсу США
Политика европейских стран в отношении России и Китая противоречит интересам Соединённых Штатов. Об этом заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для журнала National Interest.
"Соединённые Штаты столкнулись с серьёзной проблемой, которую представили их собственные союзники. <...> Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американскому политическому курсу", — пояснил он.
По словам политика, американские союзники в Западной Европе оказались не готовы полностью следовать за США в вопросах, связанных с кризисом на Украине и сдерживанием Китая. Кропси отметил, что ещё со времён холодной войны Франция и Германия пытаются добиться независимости от Штатов. Это подтверждает стремление Парижа и Берлина приблизить окончание украинского кризиса, из-за которого вмешательство Вашингтона в политику Европы усилилось.
Ранее евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жёсткому курсу по отношению к США. Такое заявление было сделано в связи с подписанием американским президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции.
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