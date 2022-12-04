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4 декабря, 14:08

Протестующие разгромили здание администрации в провинции Эс-Сувейда в Сирии

Протестующие в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии ворвались в здание местной администрации. Об этом в "Твиттере" сообщила радиостанция Sham FM.

"Протестующие ворвались в здание губернаторства, подожгли шины, а неизвестные забросали светошумовыми гранатами", — говорится в посте.

Изначально десятки людей собрались перед зданием в знак протеста против трудных условий жизни и топливного кризиса. Участники митинга подожгли покрышки и перекрыли главную трассу в административном центре. Проникнувшие внутрь здания протестующие стали выбрасывать папки с документами из окон и ломать мебель.

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* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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ТАСС / АР

Светлана Оперук
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