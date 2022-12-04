Пушков ответил на предложение Макрона о гарантиях безопасности для РФ словами из песни

Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для РФ стоит воспринимать только как слова, потому что подобные намерения не согласованы с остальными членами НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Заявления Макрона следует воспринимать как некие абстрактные формулы, которые он вставляет в свой дискурс. Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова. Как пела в своё время певица Далида, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles... Слова, слова, слова", — написал он в телеграм-канале.

Пушков уверен, что Франция при принятии решений интересуется позицией США, которые выступают против гарантий для РФ. Он также подчеркнул, что Макрону ничего не мешало настаивать на их предоставлении последние несколько лет, в частности осенью 2021 года, когда Россия поставила этот вопрос перед НАТО.