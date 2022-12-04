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4 декабря, 14:14

Москвичей предупредили о сильном снегопаде в предстоящую пятницу

Около 40% месячной нормы снега выпадет в Москве 9 декабря

В ближайшую пятницу, 9 декабря, в Москве может выпасть до 40% от месячной нормы снега. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

"Самыми снежными станут пятница и ночь на субботу. На Москву выпадет более 23 мм осадков или около 40% от месячной нормы, благодаря чему землю хорошо припорошит снегом, а сугробы в столице подрастут", — отметил Тишковец.

По словам синоптика, к выходным в столице должно нормализоваться атмосферное давление, а температура воздуха поднимется до нуля градусов.

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Ранее Лайф рассказывал, что 4 декабря в Москве был побит суточный рекорд атмосферного давления, который держался в столице с 1954 года.

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Shutterstock

Артур Белкин

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