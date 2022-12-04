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4 декабря, 14:31

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырёх

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске погибло четыре человека. Такие данные Лайфу сообщил источник.

Кроме того, пострадало восемь человек, одна женщина сейчас находится в реанимации. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Нижневартовске

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Нижневартовске

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован.

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VK / Типичный Нижневартовск [ТН]

Артур Белкин

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