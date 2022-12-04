Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырёх
В результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске погибло четыре человека. Такие данные Лайфу сообщил источник.
Кроме того, пострадало восемь человек, одна женщина сейчас находится в реанимации. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован.
Обложка ©