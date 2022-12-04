"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 16:26

Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Нижневартовске увеличилось до шести

Число погибших в результате взрыва в жилой пятиэтажке в Нижневартовске увеличилось до шести. Об этом Лайфу рассказали в региональном МЧС. Там уточнили, что два тела нашли под завалами.

Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента пострадало 10 человек. Спасатели эвакуировали из здания людей.

В Депздраве ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Нижневартовске

В Депздраве ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Нижневартовске

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за некорректной установки газового баллона.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров