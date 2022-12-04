Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Нижневартовске увеличилось до шести
Число погибших в результате взрыва в жилой пятиэтажке в Нижневартовске увеличилось до шести. Об этом Лайфу рассказали в региональном МЧС. Там уточнили, что два тела нашли под завалами.
Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента пострадало 10 человек. Спасатели эвакуировали из здания людей.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за некорректной установки газового баллона.
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ТАСС / Стрингер