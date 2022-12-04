В Депздраве ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Нижневартовске
Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский вместе с бригадой врачей вылетел в Нижневартовск в связи с обрушением части жилого пятиэтажного дома. Он также рассказал о состоянии пострадавших.
"По поручению губернатора ХМАО вылетаю в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия. <...> В составе бригады — главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры Денис Никитин, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты", — написал Добровольский в телеграм-канале.
На данный момент известно, что четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, один — в средней степени тяжести.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. По последним данным, в результате происшествия погибло четыре человека. На данный момент разбор завалов продолжается.
Telegram / Доктор DAA