В Депздраве ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Нижневартовске

Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский вместе с бригадой врачей вылетел в Нижневартовск в связи с обрушением части жилого пятиэтажного дома. Он также рассказал о состоянии пострадавших.

"По поручению губернатора ХМАО вылетаю в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия. <...> В составе бригады — главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры Денис Никитин, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты", — написал Добровольский в телеграм-канале.

На данный момент известно, что четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, один — в средней степени тяжести.