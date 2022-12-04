В МИД РФ рассказали о кадровых перестановках

Курировать вопросы Содружества Независимых Государств (СНГ) и Союзного государства теперь будет заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, пишет ТАСС. Ранее он был послом РФ в Японии.

В министерстве также сообщили о том, что азиатским направлением займётся замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Замглавы МИД Галузин будет курировать тему СНГ. Андрей Руденко — азиатское направление", — указали в дипведомстве.