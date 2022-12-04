"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 15:56

В МИД РФ рассказали о кадровых перестановках

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин будет курировать тему СНГ

Курировать вопросы Содружества Независимых Государств (СНГ) и Союзного государства теперь будет заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, пишет ТАСС. Ранее он был послом РФ в Японии.

В министерстве также сообщили о том, что азиатским направлением займётся замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Замглавы МИД Галузин будет курировать тему СНГ. Андрей Руденко азиатское направление", — указали в дипведомстве.

Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом

Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудник Посольства РФ в Литве объявлен персоной нон грата, ему предписали покинуть республику. МИД балтийской страны объяснил данный шаг несовместимой со статусом дипломата деятельностью.

Обложка ©

Flickr / Фотобанк Moscow-Live

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров