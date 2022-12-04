Момент убийства женщины на стоянке в Москве попал на видео

Столичная прокуратура опубликовала видео момента убийства 30-летней Вероники К., тело которой нашли сегодня на стоянке на востоке Москвы. По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний бывший муж женщины. На кадрах запечатлено: мужчина выходит из машины, проверяет что-то, а после в спешке покидает место расправы.

Кадры убийства женщины на стоянке в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Задержанный утверждает, что между ним и Вероникой накануне произошла ссора из-за порядка проживания в квартире, в итоге женщина выгнала экс-супруга, это и послужило мотивом убийства. В квартире бывших супругов тем временем продолжаются обыски. Оперативники нашли револьвер, из которого подозреваемый, предположительно, и застрелил Веронику. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Найденный револьвер, из которого, предположительно, была убита женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы