Момент убийства женщины на стоянке в Москве попал на видео
Прокуратура опубликовала видео момента убийства женщины на стоянке в Москве
Столичная прокуратура опубликовала видео момента убийства 30-летней Вероники К., тело которой нашли сегодня на стоянке на востоке Москвы. По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний бывший муж женщины. На кадрах запечатлено: мужчина выходит из машины, проверяет что-то, а после в спешке покидает место расправы.
Кадры убийства женщины на стоянке в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Задержанный утверждает, что между ним и Вероникой накануне произошла ссора из-за порядка проживания в квартире, в итоге женщина выгнала экс-супруга, это и послужило мотивом убийства. В квартире бывших супругов тем временем продолжаются обыски. Оперативники нашли револьвер, из которого подозреваемый, предположительно, и застрелил Веронику. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Найденный револьвер, из которого, предположительно, была убита женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Ранее Лайф писал, что на теле 30-летней Вероники К. обнаружили признаки насильственной смерти. Судя по фотографиям с места инцидента, у автомобиля, в котором находилась погибшая, прострелено стекло. В совершении убийства следователи подозревают экс-супруга женщины, от которого поступали угрозы. Расследование уголовного дела продолжается.
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