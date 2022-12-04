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4 декабря, 14:50

Экс-супруг убитой на востоке Москвы находился в её квартире незадолго до прихода полиции

Женщина, которую сегодня обнаружили мёртвой в машине на востоке Москвы, не жила вместе с бывшим супругом уже как минимум четыре месяца. Об этом Лайфу рассказал сосед убитой. Однако незадолго до прихода полиции в квартире погибшей находился её экс-муж.

Видео с места обнаружения трупа женщины с огнестрелом в машине на востоке Москвы. Видео © LIFE

Как стало известно Лайфу, экс-супруга Вероники "принесли пьяного" в её квартиру. Что именно там делал мужчина, неизвестно, но к приходу правоохранителей его уже не было. При этом сама женщина дома в тот момент, по всей видимости, тоже не находилась. Сосед также добавил, что близко не общался с семьёй, где произошла трагедия, но они всегда здоровались. Кроме того, мужчина отметил, что экс-супруг убитой работает таксистом, также в свободное время он частенько выпивал спиртное. При этом ничего подозрительного за ним собеседник Лайфа никогда не замечал.

В убийстве женщины, тело которой нашли на парковке в Москве, заподозрили бывшего мужа

В убийстве женщины, тело которой нашли на парковке в Москве, заподозрили бывшего мужа

Ранее Лайф писал, что на теле 30-летней женщины обнаружили признаки насильственной смерти. Судя по фотографиям с места инцидента, у автомобиля, в котором находилась погибшая, прострелено стекло. В совершении убийства следователи подозревают экс-супруга Вероники, от которого поступали угрозы.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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