Экс-супруг убитой на востоке Москвы находился в её квартире незадолго до прихода полиции

Женщина, которую сегодня обнаружили мёртвой в машине на востоке Москвы, не жила вместе с бывшим супругом уже как минимум четыре месяца. Об этом Лайфу рассказал сосед убитой. Однако незадолго до прихода полиции в квартире погибшей находился её экс-муж.

Как стало известно Лайфу, экс-супруга Вероники "принесли пьяного" в её квартиру. Что именно там делал мужчина, неизвестно, но к приходу правоохранителей его уже не было. При этом сама женщина дома в тот момент, по всей видимости, тоже не находилась. Сосед также добавил, что близко не общался с семьёй, где произошла трагедия, но они всегда здоровались. Кроме того, мужчина отметил, что экс-супруг убитой работает таксистом, также в свободное время он частенько выпивал спиртное. При этом ничего подозрительного за ним собеседник Лайфа никогда не замечал.