В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены на востоке столицы

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в припаркованной на стоянке машине. Им оказался бывший муж убитой. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.

Пистолет, из которого, предположительно, была застрелена женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

По словам 65-летнего задержанного, между ним и бывшей супругой произошла ссора из-за порядка проживания в квартире. Он рассказал, что женщина выгнала его. Это стало мотивом убийства.