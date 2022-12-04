В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены на востоке столицы
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в припаркованной на стоянке машине. Им оказался бывший муж убитой. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.
Пистолет, из которого, предположительно, была застрелена женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
По словам 65-летнего задержанного, между ним и бывшей супругой произошла ссора из-за порядка проживания в квартире. Он рассказал, что женщина выгнала его. Это стало мотивом убийства.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве в автомобиле на парковке по улице Вешняковской обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением.
Telegram / Прокуратура Москвы