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4 декабря, 15:18

Фигуристы команды Плющенко победили на чемпионате России по прыжкам

Команда Евгения Плющенко выиграла соревнования на чемпионате России по прыжкам, которые проходили в Санкт-Петербурге. По результатам пяти раундов фигуристы заработали 16 баллов.

Победившую команду представляли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник. При этом второе место заняли фигуристы Этери Тутберидзе, набрав 12 баллов. Следом с восемью очками идёт команда Алексея Мишина. Добавим, что призовой фонд турнира —10 миллионов рублей. Позднее сегодня пройдёт личный турнир.

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Как ранее сообщал Лайф, Тутберидзе не исключила, что в её группе появится танцевальный дуэт после завершения строительства Ледового дворца в Ясеневе. Напомним, спортивный объект должен быть готов к 2024 году.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Никита Осипов

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