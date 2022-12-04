Фигуристы команды Плющенко победили на чемпионате России по прыжкам
Команда Евгения Плющенко выиграла соревнования на чемпионате России по прыжкам, которые проходили в Санкт-Петербурге. По результатам пяти раундов фигуристы заработали 16 баллов.
Победившую команду представляли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник. При этом второе место заняли фигуристы Этери Тутберидзе, набрав 12 баллов. Следом с восемью очками идёт команда Алексея Мишина. Добавим, что призовой фонд турнира —10 миллионов рублей. Позднее сегодня пройдёт личный турнир.
Как ранее сообщал Лайф, Тутберидзе не исключила, что в её группе появится танцевальный дуэт после завершения строительства Ледового дворца в Ясеневе. Напомним, спортивный объект должен быть готов к 2024 году.
ТАСС / Бобылев Сергей