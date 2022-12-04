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4 декабря, 15:04

Во Франции объяснили, как не допустить "экономический суицид" Европы и при чём тут Зеленский

Депутат Дюпон-Эньян призвал успокоить Зеленского во избежание "экономического суицида" ЕС

Страны Евросоюза должны прекратить поставлять оружие Киеву, снять санкции с России и успокоить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы избежать "экономического суицида". Об этом в эфире телеканала Europe 1 заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского", — сказал он.

По словам депутата, украинский конфликт зашёл не в то русло. А Франция должна отстраниться от этого кризиса и занять позицию арбитра. Сегодня Зеленский уже не пытается защитить Украину. Дюпон-Эньян уверен, что его цель — это служить инструментом разрушения России, жертвуя народом своей страны.

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Ранее сообщалось, что США могут сократить помощь Киеву из-за временного финансирования правительства. Также под вопросом окажется закупка нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Светлана Оперук

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