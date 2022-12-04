В Еврокомиссии намерены принять меры из-за закона о снижении инфляции США

ЕС обязан принять меры для достижения баланса глобальной конкуренции в связи с принятием в Америке закона о снижении инфляции. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Колледже Европы в Брюгге.

"Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование", — отметила она.

В то же время, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз продолжит работать с Вашингтоном для урегулирования противоречий, которые появились после принятия нового закона. Это касается, в частности, вопросов конкуренции и равных условий для бизнеса.