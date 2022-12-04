Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду в начале недели

В Москве до четверга, 8 декабря, сохранится солнечная и морозная погода с температурным фоном на 4–7 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"Благодаря северо-западной периферии сибирского антициклона в регионе сохранится преимущественно солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном на 4–7 градусов ниже климатической нормы начала зимы", — сказал он.

По словам специалиста, в ночь на понедельник, 5 декабря, ожидаются морозы до минус 12–17, а днём будет не выше 6–11 градусов. Во вторник отметка на термометрах повысится на два градуса, в среду под утро она покажет минус 9–14, а после полудня — минус 4–9 градусов. И тогда холодный период бесконечного затянувшегося бесснежья и аномально высокого атмосферного давления закончится, отметил Тишковец.

"В четверг, в светлое время суток, с запада подберётся атмосферный фронт, из-за чего небо нахмурится и пойдёт небольшой снег, температура воздуха повысится до минус 2–7", — добавил он.