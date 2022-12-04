Во Франции опасаются прекращения работы метро и лифтов из-за отключения электричества

Во Франции могут перестать работать автозаправки, светофоры, банкоматы и некоторые магазины, если зимой в стране случатся отключения электроэнергии, пишет Europe 1. Также может выйти из строя интернет, мобильная связь и бытовые приборы, которые зависят от электричества.

Отключение света может сказаться на лифтах, эскалаторах, трамваях, метро и даже на железнодорожном транспорте.

В публикации сказано, что начиная с января французские власти могут применить контролируемые отключения электроэнергии в некоторых городах или департаментах.