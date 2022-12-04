Во Франции опасаются прекращения работы метро и лифтов из-за отключения электричества
Во Франции могут перестать работать автозаправки, светофоры, банкоматы и некоторые магазины, если зимой в стране случатся отключения электроэнергии, пишет Europe 1. Также может выйти из строя интернет, мобильная связь и бытовые приборы, которые зависят от электричества.
Отключение света может сказаться на лифтах, эскалаторах, трамваях, метро и даже на железнодорожном транспорте.
В публикации сказано, что начиная с января французские власти могут применить контролируемые отключения электроэнергии в некоторых городах или департаментах.
Ранее Лайф сообщал о том, что школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать детям одеяла из-за низкой температуры в классах. Мэрия не включала отопление в учебных заведениях из-за экономии в связи с возросшими счетами за электроэнергию.
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