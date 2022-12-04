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4 декабря, 15:15

Житель Новосибирска ударил ножом продавца за плохое обслуживание

В Новосибирске местный житель несколько раз ударил ножом продавца магазина, поскольку он был недоволен качеством обслуживания. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

"В торговое помещение зашёл мужчина и высказал недовольство по обслуживанию при совершении покупки. Граждане вышли на улицу для выяснения обстоятельств. Внезапно покупатель несколько раз ударил продавца ножом, после чего, увидев охранников магазина, прибывших на крики, скрылся в неизвестном направлении", — указали в полиции.

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В результате инцидента 25-летний продавец был доставлен в больницу с ранениями. Вскоре после случившегося правоохранители задержали подозреваемого — 42-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Лайф писал о том, что в подмосковных Луховицах местный житель зарезал трёх человек во время пьяной ссоры, мужчину задержали.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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