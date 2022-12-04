Альтернатива глинтвейну: Шеф-бармен рассказал, каким напитком удивить гостей на Новый год

Абрикосовый пунш может стать достойной альтернативой привычному зимнему глинтвейну. Об этом рассказал шеф-бармен ресторана Mouflon Алексей Иващенко. По его словам, такой напиток "будет понятен каждому гостю" на вечеринке.

Так, для приготовления пунша, указал специалист, понадобится апельсиновый свежевыжатый сок, ликёр Fireball, коньяк с абрикосом и варенье. В готовый фреш сперва необходимо добавить коньяк с абрикосом, а потом ликёр, который придаст пуншу нотки корицы. В самом конце в коктейль заливается варенье из абрикосов.

"Подогреть и получить самую вкусную и воздушную пенку. Сверху можно украсить курагой и цедрой апельсина", — резюмировал Иващенко в беседе с "Газетой.ru".