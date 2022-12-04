Почётный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов умер на 93-м году жизни

Почётный председатель Государственного совета Дагестана, Герой труда РФ Магомедали Магомедов скончался на 93-м году жизни. Как сообщает ТАСС, он умер сегодня в Махачкале.

Глава Левашинского района республики Шамиль Дабишев заявил, что почётного председателя Госсовета похоронят 5 декабря. Церемония состоится в родном селе Магомедова Леваши. Стоит отметить, что председателем Госсовета он был с 1994 по 2006 год.