Почётный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов умер на 93-м году жизни
Почётный председатель Государственного совета Дагестана, Герой труда РФ Магомедали Магомедов скончался на 93-м году жизни. Как сообщает ТАСС, он умер сегодня в Махачкале.
Глава Левашинского района республики Шамиль Дабишев заявил, что почётного председателя Госсовета похоронят 5 декабря. Церемония состоится в родном селе Магомедова Леваши. Стоит отметить, что председателем Госсовета он был с 1994 по 2006 год.
Ранее Лайф писал, что гендиректор театрального фестиваля имени Чехова Шадрин скончался в возрасте 83 лет. Всю свою жизнь он посвятил искусству.
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ТАСС / Дружинин Алексей