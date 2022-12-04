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4 декабря, 15:32

Почётный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов умер на 93-м году жизни

Почётный председатель Государственного совета Дагестана, Герой труда РФ Магомедали Магомедов скончался на 93-м году жизни. Как сообщает ТАСС, он умер сегодня в Махачкале.

Глава Левашинского района республики Шамиль Дабишев заявил, что почётного председателя Госсовета похоронят 5 декабря. Церемония состоится в родном селе Магомедова Леваши. Стоит отметить, что председателем Госсовета он был с 1994 по 2006 год.

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ТАСС / Дружинин Алексей

Никита Осипов

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