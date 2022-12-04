"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 15:46

Стала известна предварительная причина взрыва газа в доме в Нижневартовске

Взрыв в доме в Нижневартовске произошёл из-за неправильно установленного газового баллона

Взрыв в жилой пятиэтажке в Нижневартовске произошёл из-за некорректной установки газового баллона. Об этом заявили ТАСС в экстренных службах.

"Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации", — отметил представитель ведомства, добавив, что конструкции баллона уже найдены.

Следователи возбудили дело после обрушения части дома в Нижневартовске

Следователи возбудили дело после обрушения части дома в Нижневартовске

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. По предварительным данным, в результате случившегося погибло четыре человека.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров