Стала известна предварительная причина взрыва газа в доме в Нижневартовске

Взрыв в жилой пятиэтажке в Нижневартовске произошёл из-за некорректной установки газового баллона. Об этом заявили ТАСС в экстренных службах.

"Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации", — отметил представитель ведомства, добавив, что конструкции баллона уже найдены.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. По предварительным данным, в результате случившегося погибло четыре человека.