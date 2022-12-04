Фигуристка Валиева победила в личном турнире чемпионата России по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге. В ходе соревнований спортсменка заработала 27,55 балла. А Софья Муравьёва с 22,67 очка заняла второе место.

Валиева чисто исполнила два четверных тулупа, набрав за них 27,55 балла (13,62+13,93), а её соперница показала два тройных акселя (33,87; 11,20+11,47).