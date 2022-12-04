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4 декабря, 16:04

Фигуристка Валиева победила в личном турнире чемпионата России по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге. В ходе соревнований спортсменка заработала 27,55 балла. А Софья Муравьёва с 22,67 очка заняла второе место.

Валиева чисто исполнила два четверных тулупа, набрав за них 27,55 балла (13,62+13,93), а её соперница показала два тройных акселя (33,87; 11,20+11,47).

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Ранее Лайф писал, что команда Евгения Плющенко выиграла соревнования на чемпионате России по прыжкам. По результатам пяти раундов фигуристы заработали 16 баллов.

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ТАСС / Ковалёв Пётр

Никита Осипов

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